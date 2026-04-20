Veel hiljutise Bulgaaria presidendi Rumen Radevi partei Progressiivne Bulgaaria võitis eile toimunud valimised mäekõrguselt. Teda peetakse küll Kremli-meelseks, kuid mitte nii kindlameelseks Ukraina saboteerijaks kui ungarlast Viktor Orbanit.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: