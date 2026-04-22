Tagasi Raadiohommikus: Sõõrumaa paljastab värskeima linnaruumitrendi Neljapäeval võetakse raadiohommikus vaatluse alla elamuarendaja edukas kvartal ja ambitsioon, kohvimaailma perspektiiv, linnaruumitrend ja sisejulgeoleku taristu.

Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi elukondliku kinnisvara arendaja Liven tegevjuht Andero Laur , kellega vaatame otsa ettevõtte edukale I kvartalile, II kvartali ambitsioonile, ent ka turule laiemalt.

Peale kella kaheksat tuleb stuudiosse rääkima Kalve Coffee Eesti maajuht Helen Tammo, kes avab kohvimaailma olukorda, heidab valgust kohvifestivalile ning näitab, mis on edaspidi in.

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Võtame ette skandaalid, kus on mängus suured rahad. Avame, kuidas keerati kokku Eesti viimaste aastate üks suurim pankrot E-Piima suurtööstuses ning miks on suure skandaali tulemusel omavahel vaidlema läinud investeerimisfirma Baltcap ja kasiinoäri Olympic. Vaatame sisse ka ühisrahastusplatvormi Estateguru tegevusse Saksamaal, kus on ohus 77 miljonit eurot. Lugusid avavad saates ajakirjanikud Martin Johannes Teder, Koit Brinkmann ja Kaspar Viira.

Saadet juhib Kristel Härma.

12.00–13.00 “Digitark äri”*

Saatejuht on Mare Timian.

* Tegemist on kordussaatega, mis oli eetris 27. märtsil 2025.

13.00–14.00 “Õppetund”

Saates „Õppetund“ räägime täiskasvanuõppe praktikute aastasündmusest – koolitajate mittekonverentsist “Kus kogu, seal väge”. Külas on Angelika Naris ja Georgi Timcenko , kes annavad ülevaate mittekonverentsi kontseptsioonist, teemadest ja töötubadest ning arutlevad koolitajate peamiste väljakutsete, kogukonna rolli ja täiskasvanuõppe laiemate suundumuste üle.

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Saadet juhib Helen Lükepak.

15.00–16.00 “Juhi jutud”

Saates on külas PARE, Äripäeva Tööandjate keskliidu ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi "Parim juht 2026" üks kolmest finalistist, riigikontrolör Janar Holm . Temaga tuleb juttu sellest, milline oli president Kersti Kaljulaid i müügikõne teda riigikontrolöriks kutsumisel ja miks ta selle pakkumise vastu võttis, kuidas panna sõna maksma ajal, mil sõna jõud on devalveerumas, kuidas olla kriitiline ja käivitada muutuseid ning vältida seejuures polariseerumist, tema edasistest sammudest ja avalikus sektoris tehtud süsteemse karjääri õppetundidest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

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