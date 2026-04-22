Raadiohommikus: Sõõrumaa paljastab värskeima linnaruumitrendi

Urmas Sõõrumaa sekkub Tallinna arendamisse nii sõna kui teoga.
Foto: Liis Treimann
Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi elukondliku kinnisvara arendaja Liven tegevjuht Andero Laur, kellega vaatame otsa ettevõtte edukale I kvartalile, II kvartali ambitsioonile, ent ka turule laiemalt.
Peale kella kaheksat tuleb stuudiosse rääkima Kalve Coffee Eesti maajuht Helen Tammo, kes avab kohvimaailma olukorda, heidab valgust kohvifestivalile ning näitab, mis on edaspidi in.
Pärast kella poolt üheksat teeme telefoniintervjuu Saksamaal viibiva US Real Estate’i juhi Urmas Sõõrumaaga, kellega vestleme Talsinki näitel, ent ka laiemalt linnaruumi võrsuvast trendist. Arendajad, kikitage kõrvu!
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Kella üheksaste uudiste järel astub läbi sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuse arenduse projektijuht Alo Tammsalu, kes räägib Väike-Maarjasse rajatavast moodsast taristust ja riigi sisejulgeolekust nõks laiemalt.
Lisaks jooksvalt uut ja põnevat meilt ja mujalt.
Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussari: Targem taristu”
Sisuturundussarja avasaates arutatakse, kas Eesti taristuehituse hanked liiguvad päriselt väärtuspõhisuse suunas või juhib otsuseid endiselt madalaim hind. Saates osalevad riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkerman, taristuettevõtte Verston Eesti juhatuse liige Ragnar Kangro ning transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.
Võtame ette skandaalid, kus on mängus suured rahad. Avame, kuidas keerati kokku Eesti viimaste aastate üks suurim pankrot E-Piima suurtööstuses ning miks on suure skandaali tulemusel omavahel vaidlema läinud investeerimisfirma Baltcap ja kasiinoäri Olympic. Vaatame sisse ka ühisrahastusplatvormi Estateguru tegevusse Saksamaal, kus on ohus 77 miljonit eurot. Lugusid avavad saates ajakirjanikud Martin Johannes Teder, Koit Brinkmann ja Kaspar Viira.
Saadet juhib Kristel Härma.
12.00–13.00 “Digitark äri”*
Räägime saates erakordselt põnevast teemast, mis võib tunduda pigem teadusulme, kuid mis jõuab meeletu kiirusega ka ärimaailma – kvantarvutid ja kvanttehnoloogia. Saates on külas OIXIO IT tehnoloogiajuht Jüri Reitsakas, Zetes Estonia tegevjuht Riho Kurg ning TalTechi professor Ahto Buldas.
Saatejuht on Mare Timian.
* Tegemist on kordussaatega, mis oli eetris 27. märtsil 2025.
13.00–14.00 “Õppetund”
Saates „Õppetund“ räägime täiskasvanuõppe praktikute aastasündmusest – koolitajate mittekonverentsist “Kus kogu, seal väge”. Külas on Angelika Naris ja Georgi Timcenko, kes annavad ülevaate mittekonverentsi kontseptsioonist, teemadest ja töötubadest ning arutlevad koolitajate peamiste väljakutsete, kogukonna rolli ja täiskasvanuõppe laiemate suundumuste üle.
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Saadet juhib Helen Lükepak.
15.00–16.00 “Juhi jutud”
Saates on külas PARE, Äripäeva, Tööandjate keskliidu ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi "Parim juht 2026" üks kolmest finalistist, riigikontrolör Janar Holm. Temaga tuleb juttu sellest, milline oli president Kersti Kaljulaidi müügikõne teda riigikontrolöriks kutsumisel ja miks ta selle pakkumise vastu võttis, kuidas panna sõna maksma ajal, mil sõna jõud on devalveerumas, kuidas olla kriitiline ja käivitada muutuseid ning vältida seejuures polariseerumist, tema edasistest sammudest ja avalikus sektoris tehtud süsteemse karjääri õppetundidest.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
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