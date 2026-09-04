USA börsiettevõte ostab Läti kõrgtehnoloogiafirma 62 miljoniga

Triin Liimaski ja Margus Linnamäe suurosalusega kaitsetööstusettevõte Wolfram Europa plaanib investeerida ligi 200 miljonit eurot Lätti Jekabpilsi piirkonda rajatavasse lõhkeaine tootmise ja käitlemise kompleksi.
Elektrivarustuse katkemise risk ei tule enam ainult tormidest või tehnilistest riketest. Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul tuleb energiaettevõtetel ja tööstusel arvestada ka küberrünnakute, sabotaaži ning teiste julgeolekuriskidega.
Kiirelt kasvava militaarettevõtte jaoks kujunes Tallinna lähedale uue tehase saamine parajaks väljakutseks. Kinnisvaraekspertide sõnul keskmistele tööstushoonetele pealinna lähedal ruumi jagub, kuid suuremate või nõudlikemate ehitiste puhul läheb juba kitsaks.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.