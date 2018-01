Ainult tellijale

Niitu pügav loom maitseb paremini

Airi Külvet 13. jaanuar 2018, 09:00

Eesti privileeg on kasvatada veiseid looduslikel rohumaadel nii, et me teeme sellega head keskkonnale, saame suurepärast liha ning arendame samal ajal ka eksporti, leiab MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatuse esimees Airi Külvet.

Lihaveist saab laias laastus kasvatada kahe meetodiga, mis erinevad üksteisest kardinaalselt nii tehtavate tegevuste kui ka ökoloogilise jalajälje poolest. Nuumal olevad veised kasvatatakse üles laudas, kus neid toidetakse viljaga. Kuna neid peetakse tihedalt koos, on loomade stressitase kõrge. See väljendub liha kvaliteedis ja ka loomade tervises. Nuumveistele sööda tootmisel kulub palju vett ning just suurt veekulu heidavad keskkonnateadlikud ringkonnad sellele lihatootmisviisile ette. Rohumaal kasvav veis otsib endale toidu ise, tal on ruumi elamiseks ning seetõttu oluliselt vähem stressi, mis tuleb laudas pead-jalad koos olemisest. Ta on enamasti tugevama tervisega oma laudas elavast sugulasest. Lisaks karjamaarohule saab ta vaid soola ja mineraale. Veekulu sellise lihatootmisviisi juures on kümneid kordi väiksem võrreldes loomade nuumamisega, sest rohumaaveis saab suure osa oma veetarbest kaetud juba mahlase söödaga, samuti käib ta joomas looduslikest veekogudest.