Veekroon. Tähtsaim vedel valuuta

Kõige kõvemaks tagatiseks ning likviidsemaks varaks suurel rände ja kasvava rahvastiku ajastul saab mage vesi, ennustab literaat Jüri Pino.

Foto: Erakogu

Viktor Pelevini „Generatsioon P” nimega raamatus uurib peategelane Vavilen Tatarski ühe elu peremehe kella marki. Too kinnitab, et, näh, on jah, mille peale keegi märgib, et väga kalliste kaubamärkide hea tundmine annab tunnistust kuulumisest vaesesse ühiskonnakihti.