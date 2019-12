Erkki Kubber: PISA-testid ja päriselu

PISA-testide head tulemused ei anna meile põhjust vastu rinda tagumiseks, kui vaadata testimistest ja numbritest kaugemale, kirjutab Changemakersi programmijuht Erkki Kubber.

Erkki Kubber. Foto: erakogu

Ameerika Ühendriikide haridus oli varasemalt üks hinnatumaid, kui mitte maailma parimaid, ülikoolid olid tahetud ja SKP suurim maailmas. Hariduses on nüüdseks USA kukkunud kolinal, SKP-lt on Hiina neist möödunud ja riigivõlg on üüratu (enamik sellest Hiinale). Enamike kõrgkooliõpilaste hirm on eesootav SAT/ACT-test, mis määrab paljuski noore saatuse. Punkt siia-sinna paneb paika, kuhu ülikooli ta pääseb ja mis karjäär teda võib oodata. Kas üha süvenev testimise väärtustamine viib samale rajale ka Eesti?