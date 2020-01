Margus Reiland: miks Eesti Vabariik lunib suitsutrahvi?

Suitsetamise eest tuleb trahvi maksta, kui teed seda valel ajal ja vales kohas. Eesti tahab trahvi maksta ka selle eest, et ta ei suuda suitsetamist oma riigis korralda nii, nagu Euroopa Liit, sh Eesti, on ühiselt kokku leppinud, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat ja partner Margus Reiland.

Margus Reiland. Foto: Erakogu

Arusaamatutel põhjustel ei ole Eesti suutnud üle võtta tubakadirektiivi, kuigi kõik tähtajad on möödas. Ometi on see Eesti kohustus.