Ain Kivisaar: nagu ma märtsis ütlesin...

Metro Capitali juht Ain Kivisaar. Foto: Marko Mumm

Pealinna kinnisvaraturg liigub samal kursil nagu enne koroona-aja-arvamist. Allahindluskampaaniaid ei ole nõudluse püsimise tõttu saabunud ja tulevikus näeme pigem hinnatõusu, kirjutab Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

Ostjate kindlusetunde taastumist peegeldab kaks peamist tegurit – tehingute arv ja ostuhuviliste käitumine. Maa-ameti statistika järgi on viimaste kuude tehingute arv jõudnud aastatagusele tasemele ning kohati isegi ületab seda. Ka hinnakasv on jätkunud ning paradoksaalselt on koduotsijate huvi üha enam pöördumas just kallimate, st uute eluasemete poole.