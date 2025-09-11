Ammu pole sotsi sulest midagi nii õiget lugenud, aga...

Eesti majanduse klaas ei ole kindlasti täis, aga ta ei ole ka kindlasti mitte tühi, nagu opositsioon püüab juba pikemat aega manada. Nüüd tuleb läbi kaaluda, kas võiks näiteks maksutõusud ära jätta ja tõsta palka kriitilise tähtsusega ametites, kirjutab riigikogu liige ja endine rahandusminister Maris Lauri (Reformierakond).
Inimesed maksavad juba praegu oma varalt – riigilõivude või kütuseaktsiisi kaudu, rääkimata auto- ja maamaksust! Täiendavaid varamakse ei saa toetada, kirjutab Isamaa aseesimees, riigikogu liige Aivar Kokk.
Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas. Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul on võlakirjapakkumise eesmärk võimaldada investoritel panustada kohaliku ettevõtte kasvu ja saada osa ühest pealinna kõige olulisemast arendusest, mis hõlmab elamispindu, töökohti, kohvikuid, kultuuri ning kvaliteetset avalikku ruumi.