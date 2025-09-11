Äripäev
  11.09.25, 14:09

Ammu pole sotsi sulest midagi nii õiget lugenud, aga...

Sõnades seisavad sotsid madalapalgaliste eest, aga teod seda ei toeta, kirjutab riigikogu liige Aivar Kokk (Isamaa) vastuseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa artiklile.
Riigikogu liige Aivar Kokk.
  • Riigikogu liige Aivar Kokk.
  • Foto: Liis Treimann
