Ammu pole sotsi sulest midagi nii õiget lugenud, aga...

Eesti majanduse klaas ei ole kindlasti täis, aga ta ei ole ka kindlasti mitte tühi, nagu opositsioon püüab juba pikemat aega manada. Nüüd tuleb läbi kaaluda, kas võiks näiteks maksutõusud ära jätta ja tõsta palka kriitilise tähtsusega ametites, kirjutab riigikogu liige ja endine rahandusminister Maris Lauri (Reformierakond).