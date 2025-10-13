Tiit Kolde: tugev omavalitsus väldib kahjusid

Rääkides tugevast kohalikust majandusest, räägime me tegelikult sellest, kui vastupidav on kogukond ootamatustele, kirjutab If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Kohaliku majanduse tugevus ei seisa enam ainult traditsioonilistel ettevõtlustoetustel või taristuinvesteeringutel. Kriitiline sammas on see, kui hästi suudetakse vältida kahjusid,” rõhutab If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde.
Foto: Erakogu
Kas just kõige olulisem, aga kindlasti väga oluline teema, millest ei räägita piisavalt ja millest kohalikul tasandil peaks rohkem rääkima, on kogukonna vastupidavuse ja süsteemse riskijuhtimise arendamine.
Omavalitsused peaksid sihiteadlikumalt investeeringuid meelitama ning tegema suuremate objektide puhul rohkem koostööd, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Maksude ja palkade tõus lööb ka Saue-sugust hästi arenenud valda valusalt, kirjutab Saidafarmi juht ja Saue vallavolikogu liige Juhan Särgava (valimisliit Koostöö – Meie Vald) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.