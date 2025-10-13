Konjunktuuriinstituut: Eesti tarbija kindlustunne on Euroopa nõrgim

Just kõrge riskiga arendustegevus on see, mille abil saab Eesti ettevõtted maailmakaardile kinnitada, kirjutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) rakendusuuringute osakonna juht Mart Toots.
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.