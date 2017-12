Võimas aasta aktsiatele ja toormele, kehv dollarile

Aasia turud lõpetavad aasta tugeva tõusuga, kasvav majandus on kasvatanud kasumeid ja toorme hindu, samas kui madal inflatsioon hoiab keskpangad senise lõdva rahanduspoliitika juures, kirjutab Reuters.

Jaapani Nikkei N225 ja S&P 500 on tõusnud pea 20 protsenti ning Dow Jones on näidanud 25 protsendist kasvu. Euroopas on Saksamaa DAX tõusnud 14 protsenti, Inglismaa FTSE jääb maha 7protsendise kasvuga.

„Edasi vaadates on keskne küsimus, kas aeglane inflatsiooni ja palkade kasv hoiab keskpangad lõdva rahanduspoliitika juures,“ leidis CommSeci analüütik.

On ka kahtlusi, kas hea aeg jätkub. Investorite riskivalmidust hindav indeks, mis mõõdab investorite reaalseid oste ja müüke, on detsembriks kuus kuud langenud. Üldine majanduslik väljavaade paistab hea, kuid võib leida märke, et ettevaatlikumad investorid on head uudised juba aktsiate hinna sisse arvestanud, kirjutab Reuters.