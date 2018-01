Analüütikud: muretus börsil teeb murelikuks

Mitmed eksperdid leiavad, et USA majanduse praegune seis on ebarealistlikult hea ning see muudab investorid liialt enesekindlaks, kirjutab CNN Money.

“Investorid hakkavad end minu meelest juba liiga enesekindlalt tundma,” kirjutab Harris Financial Groupi tegevpartner Jamie Cox hiljutises raportis. “Sellist enesekindlust pole juba viimased kümme aastat näinud,” lisas ta.

Cox lisas, et tema klientide seas on selgelt näha, et julgetakse teha suuri oste nagu näiteks maja- või autoost. Aina sagedasemad on ka luksuslikud reisid ning üleüldse suurenenud kulutused reisimisele.

Blue Marble Researchi strateeg Vincent Catalano tõdes, et ka tema klientide seas on muutunud väga populaarseks uurida, mil viisil saaks kiiresti rikastuda. See tähendab, et investorid hakkavad üha enam huvituma spekulatiivsetest varaklassidest, seal hulgas krüptorahadest.

Siiski ei usu Catalano, et suur krahh võiks õige pea tulla. Pigem ütleb ta, et intressimäärad toetavad aktsiaturge ning suurettevõtted nagu Apple ja Google teatavad nii või teisiti tugevatest kvartalitulemustest. Siiski märkis Catalano, et aktsiad on praegu väga kallid ning hinnapiir on kätte jõudmas.

“Muusika küll mängib ning ma tantsin, ent samas hoian ma end võimalikult ukse lähedale, et õigel ajal lahkuda,” võttis ta praeguse olukorra börsidel kokku.

BTIG-i strateeg Katie Stockton nõustub eelkõnelejatega ning ütleb, et ka teda teeb murelikuks investorite muretus. Investorite häälestatus on tema sõnul üks peamisi aspekte, mida turuanalüüsis jälgitakse ning praegu näitab see, et investoritel puudub pea igasugune hirm.