Warren Buffett: aktsiad on veel odavad

Kaspar Allik 10. jaanuar 2018, 16:54

Warren Buttett leiab, et aktsiatel on veel tõusuruumi

Warren Buttett leiab, et aktsiatel on veel tõusuruumi

Warren Buttett leiab, et aktsiatel on veel tõusuruumi

Warren Buffett leiab aktsiatel veel tõusuruumi olevat, kuna hiljutine USA maksureform ei ole hindadesse sisse arvestatud.

Berkshire Hathaway juht ütles intervjuus CNBC’le, et suure ulatusega maksureformi mõju ei ole veel aktsiaturgudele jõudnud. „Arvan, et 21 protsenti ei ole sisse arvestatud. See on tohutu vähendamine,“ lisas ta.

Eelmistel kuul USAs allkirjastatud maksureform alandab ettevõtete tulumaksu 35 protsendilt 21 protsendile.

Krüptovaluutade kohta tõdes Buffett, et need lõpetavad pea täie kindlusega halvasti. „Ma ei tea, millal või kuidas see juhtub,“ lisas ta.