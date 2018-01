Maailma suurim varahaldur on Tallinki tõusuga rahul

Kaspar Allik 19. jaanuar 2018, 20:15

BlackRocki hoone New Yorkis

Maailma suurim varahaldur BlackRock üllatus Tallinki aktsialiikumise peale, selgub börsiteatest.

BlackRock, maailma suurim varahaldur, kes tegutseb 30 riigis ning juhib 5,7 triljonit dollarit, on tükikese oma varast paigutanud ka Eestisse.

Täna avaldatud BlackRock Frontiers Investment Trusti kasumiaruandes on üllatusena tulnud Tallinki ebatavaline tõus, mis fondi koguportfellist moodustab vaid 1,9 protsenti.

„Ebatavalise asjade käiguna nägime me kuulduste põhjal ka teise aktsia tõusu. Eesti laevaettevõte, Tallink, tõusis kohaliku pressi ostuspekulatsioonide najal 10 protsenti.“

Fond on Tallinkisse investeerinud 5,5 miljonit eurot ning tegu on nende ainsa investeeringuga Eestis.

Fond on keskendunud arenevatele turgudele ning suurimad positsioonid on Argentinas, Kuveidis, Vietnamis ja Egiptuses. Fondi kogusuurus on 317 miljonit eurot.