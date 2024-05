Uudised

Raadiohommikus: börsitulemustest, kinnisvarast ja puidutööstusest

Infortari värskeid tulemusi tuleb hommikuprogrammi kommenteerima ettevõtte juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Foto: Tanel Meos

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis saab kuulda värskeima börsifirma Infortari tulemustest, kuid teeme juttu ka Tele2 juhiga ning räägime olukorrast puidutööstuses ja kinnisvaraturul.

Infortari värskeid tulemusi tuleb kommenteerima ettevõtte juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Hiljuti avaldas eelmise aasta tulemused ka telekomifirma Tele2, millest räägime ettevõtte juhi Margus Nõlvakuga.

Lisaks tuleb puidugraanulite tootja Warmestoni juht Mait Kaup rääkima ettevõtte viimastest laienemistest ning puidutöösturite käekäigust. Olukorrast ehitus- ja kinnisvaraturul räägib aga ehitusettevõtte YIT Eesti värske juht Mark Mihhailenko.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Kristjan Kurg ja Eget Velleste.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Saates on kord juba räägitud putukate jahvatamisest kohvisse. Seekordne saade pole soovituslik neile, kes armastavad karastusjooke, aga jälestavad närilisi.

Ei, te ei pea otsejoones lemmiklimpside joomist lõpetama, aga kurioossusi hiirte, rottide ja limonaadidega on juhtunud küll ning neist saate kuulata või kuulamist hoopis vältida, saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Otsesaates on külas Arco Vara juht Miko Niinemäe, kes lahkub käesoleva aasta lõpuks sellelt ametikohalt.

Küsime Niinemäelt lahkumise tagamaade kohta, aga uurime ka millise hinnangu annab lahkuv juht tehtule, kuidas iseloomustab Arco Vara olukorda kinnisvaraturul ning kuidas turuseisu üldiselt. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Räägime, kuidas mõjutavad regulatsioonid IKT-vallas Eesti ettevõtteid. Üks peamine märksõna on Eesti uus infoturbestandard, tuntud ehk ka lühendi järgi kui E-ITS. Selle regulatsiooni kohustuslaste hulka kuulub väga erineva suuruse ja erineva IT-kasutusega organisatsioone. Ühtlasi on nad oma tehnilised lahendused üles ehitanud eri ajal ja eri viisil. Ka nende IT-vajadused on tegelikult üsna erinevad. Kuidas neis tingimustes standardit rakendada? Kellele on see kohustuslik ning millal on infoturbestandardit mõistlik rakendada vabatahtlikult?

Stuudios avavad neid küsimusi Telia Eesti automatiseeritud küberkaitsekeskuse juht Reimo Lepp ja küberturbe insener Ivo Malve. Saadet juhib ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Gaselli kongressil esinenud Tehnopoli äriarendusjuht ja mentor Martin Goroško jagab ettekandes kolm kasvunippi ettevõtte kasvuks.

Saate teises pooles räägib arengukonverentsil “Juhist mentoriks” üles astunud Ericsson Eesti personalijuht Marge Rehepapp sellest, kuidas on mentorlus kujundanud tema juhiks saamist.

