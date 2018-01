Turgude kolm suurimat riski

Kaspar Allik 23. jaanuar 2018, 17:26

Davosis Maailma Majandusfoorumi paneelis arutleti järgmise finantskriisi puhkemise üle. Enim probleeme nähti maailma võlatasemes, tehnoloogias ning keskpankade võimekuses tegelda järgmise kriisiga.

Hiina suur võlatase teeb muret ka Hiina väärtpaberite reguleerimise komisjoni asepresidendile Fang Xinghaile, kuid tegutsemiseks on olemas plaan: Hiinas loodetakse kriis peatada keskpanga kiire tegutsemisega. „Kui midagi peaks juhtuma väiksemate finantsinstitutsioonidega, siis me liigutame kriisi summutamiseks kiiresti, püstitame kaitsvad seinad ega lase sel ülejäänud majandusse edasi minna. Seda tehakse keskpanga ning ka suurte ja tervete finantsinstitutsioonide abiga,“ ütles Fang Xinghai.

Harvardi majandusprofessor Kenneth Rogoff näeb olulise probleemina maailmas märkimisväärselt kerkinud võlataset. Hiinas on võlg alates finantskriisist tõusnud üle 250 protsendi SKT tasemest. Kui ootamatult tõusev inflatsioon peaks kergitama ka võlgade intressitaset, võib see paljudele riikidele probleemiks osutuda. Eelkõige on see probleemiks arenevates riikides, kuid ka mujal.

M&G Investeeringute tegevjuht Anne Richards otsiks järgmist kriisikollet süsteemsest veast, milleks tema peab tehnoloogiat. „Meie äride toimimiseks vajalikku infrastruktuuri pakub väga väike hulk inimesi, kellest on kõik ärid sõltuvad. On huvitav mõelda, kuidas käituvad turud, kui ei ole võimalik kaubelda näiteks üks, kaks või kolm päeva,“ ütles Richards. Pankasid peab Richards ohutumaks, kuna sealsete riskide vähendamiseks on regulatsioonid paika pandud. „Kui midagi juhtub, siis juhtub see alal, mis jääb praegustest stressitestidest välja.“

„Kui vaadata viimast kümmet aastat, siis me pole normaalset krediiditsüklit näinud. Meil on suur hulk ettevõtteid, mis pole veel majandussurutist näinud, näiteks P2P laenud ja muud ettevõtted. Ehk on hulk tegureid, mille käitumist kriisis me ei oska ennustada,“ tõdes Richards.

Kui järgmine kriis on ootamatust kohast turge tabanud, pole ka head viisi, kuidas sellega tegeleda. „Kui finantskriis peaks tulema, siis keskpankadel pole olemas isegi plaan A-d, mida sellisel juhul ette võtta. Mitte ükski varem proovitud vahenditest seekord hästi ei töötaks“ leidis Kenneth Rogoff.