Mainor viib võlakirjad turule

Liina Laks 29. jaanuar 2018, 16:45

Novembris lasi Mainor Ülemiste AS välja võlakirjad. Veebruaris võetakse need kauplemiseks First Northi alternatiivturule.

Börsiteate järgi viiakse turule ühekokku 26 500 võlakirja ning esimeseks kauplemispäevaks saab 1.veebruar. Mainori võlakirja nimiväärtus on 100 eurot, lunastustähtaeg 2023. aasta aprill ning tootlust pakub Mainor 5,5 protsenti. Sellega jääb ta turul olevatele konkurentidele üksjagu alla.