Börs: volatiilsus püsis turgudel

Aktsiaturud olid ka täna väga volatiilsed, sest USA riigivõlakirjade tootlus tõuseb võimsalt, vahendab Bloomberg.

Turge survestas 10-aastaste võlakirjade oksjon, mis viis tootluse peaaegu viimase nelja aasta kõrgeima tasemeni. Inflatsiooniootuste kasvu ning võlakirjade odavnemist peetakse ka nädala alguses toimunud aktsiaturgude järsu languse põhjuseks.

Aktsiaturud kõikusid ka täna tublisti – vahepeal olid turud rohelises, vahel punases. Päeva lõpus tulid müüjad turule ning indeksit kukkusid järsult.

Standard & Poor’s 500 indeks oli vahepeal 1,2 protsendiga plussis, päeva lõpetas indeks siiski 0,5 protsendilise langusega. Nõnda suur trendimuutus toimus päevasiseselt viimati 2015. aastal. Dow Jonesi indeks kõikus 500 punkti. CBOE volatiilsusindeks taandus ja lõpetas päeva 26,84 punktil.

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis 2,84 protsendini. Võlakirjade tootluse kasv on murettekitav, sest kardetakse, et Föderaalreserv võib intresside tõstmist kiirendada. See aeglustaks majanduskasvu ning survestaks börsifirmade kasumeid. Chicago Föderaalreservi president andis kolmapäeval märku, et inflatsiooni kiirenemine võib tähendada kiiremat intresside kasvu.

Dollar aga kallines, mis survestas tooraineid. WTI toornafta odavnes kahe kuu kiireimas tempos, sest USA tootmine kasvas. Kulla- ja vasefutuurid odavnesid samuti.