Kavalpead kaotasid 95% rahast paari päevaga

Antud instrumendid ei ole pikaajaliseks hoidmiseks

"Volatiilsusega seotud instrumendid on olnud alati paljude turuosaliste lemmik spekuleerimisvahendid ja esmaspäeval, kui VIX tegi ajalooliselt oma suurima päevasisese hüppe, said paljud omal nahal tunda, kui ohtlikud need siiski on. Eriti valusalt said pihta kliendid, kes olid pikemat aega panustanud volatiilsuse vastu ehk kõiki VIX-i tõusule ehitatud instrumente lühikeseks müües (nt TVIX, UVXY) See strateegia töötas väga pikka aega ja tänu sellele minetasid paljud igasuguse ohutunde, mis nüüd paraku ka karistatud sai. Sama suur kaotus ja ka ehmatus tabas aga ilmselt neid turuosalisi, kes volatiilsuse langusele panustades, olid hoidma jäänud XIV ja SVXY-i, sest need kaotasid oma väärtusest sisuliselt ühe päevaga 85%. Siinkohal tahaks ikkagi veel korra kõigile meelde tuletada, et nimetatud instrumendid ei ole mõeldud pikaajaliseks hoidmiseks, nendega kauplemisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ning mingil juhul ei tohi neid osta võimenduslaenu kasutades, kasvõi juba seetõttu, et need on oma olemuselt juba võimendusega. Eelpool mainitud instrumentide puhul tuleb eelnevalt kindlasti endale selgeks teha, mismoodi on need üles ehitatud ning kuidas nad töötavad, sest oma sisult erinevad need totaalselt aktsiatest. Samas on need head vahendid turu järsu kukkumise või erakordsete sündmuste ajal oma portfelli kaitsta, kuid enne positsiooni võtmist peab riskihaldus kindlalt paigas olema."