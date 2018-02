Bitcoini hind hakkas kiiresti tõusma

Bitcoini hind ületas täna 9000 dollari piiri ja jõudis viimase 10 päeva kõrgeima tasemeni, sest regulaatorid on veidi leebemaks muutunud, vahendab CNBC.

Krüptovaluuta on täna kallinenud 9,3 protsenti, 9304 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 4. veebruarist, selgub CoinDeski andmetest. Eelmisel nädalal saavutatud põhjadest on krüptoraha kallinenud üle 3000 dollari võrra.

„Meeleolud on muutunud. USA senatis arutati bitcoini ja teiste krüptovaluutade teemat ning tulemus oli positiivne. See on aidanud optimismil levida,“ ütles krüptovaluutade kauplemisfirma Cypher capitali andmeteadlane Nick Kirk. Lõuna-Koreast tulnud uudised on olnud samuti bitcoinile positiivsed.

Nimelt on Lõuna-Korea regulaatorid viimaste uudiste kohaselt muutunud krüptovaluutade osas veidi leebemaks. Veel paar nädalat tagasi kardeti, et valitsus sulgeb krüptorahade vahetusbörsid.

Bitcoinil pole viimase paari kuu jooksul eriti hästi läinud. Detsembris ületas krüptoraha 19 000 dollari piiri, aga langes veebruari alguses alla 6000 dollari piiri. Aasta algusega võrreldes on bitcoin odavnenud enam kui 30 protsenti.