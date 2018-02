Krüptomaailma rikaste TOP

Kuigi krüptomaailm on ülivolatiilne, proovis Forbes kokku panna esimese krüptomaailma rikaste TOPi.

Forbes kasutas vara väärtuse arvutamiseks krüptovaluutade hinda 19. jaanuari seisuga. Forbes nendib , et kindlasti ei ole see tabel lõplik tõde, kuid siiski valik krüptorikkuritest, kelle avalikkuse ette toomises pole miskit halba.

1. Chris Larsen. Ripple’i üks asutaja. Krüptorikkust 7,5-8 miljardit dollarit. Tal isiklikult on 5,2 miljardit XRPd, mis on Ripple’i väja antud token, samuti on Ripple’il endal 61 miljardit XRPd – see on väärt 95 miljardit dollarit.