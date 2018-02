BlackRock ennustab USA börsile lendu

Investeerimisfirma BlackRock teatas täna investoritele saadetud kirjas, et USA börs peaks vallutama aina uusi tippe, kuna maksusoodustused ning valitsuse plaanitavad kulutused loovad selleks hea pinnase.

BlackRocki peastrateeg Richard Turnhill märkis, et maksukärbete efekti pole USA börsil veel täies ulatuses näha, mis annab alust eeldada, et aktsiate hinnad tõusevad veelgi. Tema sõnul kajastuvad aktsiate hinnatõusus praegu pigem tugevad majandustulemused.

Euroopa börside kohta viitas Turnhill aga, et kuigi Euroopa ettevõtete majandustulemused olid head, on euro tugev ning see tähendab, et Euroopa börsid ei edene nii tempokalt kui muude piirkondade omad.