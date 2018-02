Tundmatu kaupleja ostis 400 miljoni eest bitcoine

Üks salapärane investor otsustas üle-eelmisel nädalal osta mõne päeva jooksul 400 miljoni dollari eest bitcoine, kirjutab MarketWatch.

Ost tuleb ajal, mil krüptovaluutad on hakanud pärast kohutavat aasta algust uuesti kallinema. Suuremad krüptorahad kaotasid jaanuaris mõne nädalaga 50 protsenti oma väärtusest, sest muret tekitasid karmimaks muutunud regulaatorid ja turvariskid. Selle tõttu loobusid paljud investorid oma positsioonidest.

Nüüd tundub, et optimism naaseb turule. 6. veebruaril kukkus bitcoini hind alla 6000 dollari taseme, nüüdseks on krüptoraha ületanud uuesti 10 000 dollari piiri.

„Ei ole kindel, kes see suur ostja oli, aga paljud on langust kasutanud selleks, et oma positsioone suurendada. Regulaatorid on USAs ja Aasias leebemaks muutunud,“ ütles investeerimisfirma Tetras Capitali asutaja Alex Sunnarborg.

Tundmatu kaupleja bitcoini aadress on 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 ning ta tegi oma ostud 9.–12. veebruari vahel. Kui varem oli tal kokku 55 000 bitcoini, siis nüüd on tal neid 96 000.