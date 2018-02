Uberi bisness jäi Marokos toppama

Sõidujagamisteenuse üks tuntumaid esindajaid Uber on saanud taas tagasilöögi, kui peab Marokos oma tegevuse ajutiselt lõpetama, vahendab Reuters.

Uber hakkas Marokos tegutsema kaks aastat tagasi, ent nüüd selgub, et ettevõtte tegevus pole kohalike seadustega kohe kuidagi kooskõlas. Uber lõpetab Marokos tegevuse sel reedel. Ettevõttel on Marokos 300 taksojuhti ning Uber on lubanud maksta taksojuhtidele järgneva kahe nädala jooksul ka majanduslikku toetust.

Marokos võib taksot sõita üksnes siis, kui selleks on olemas vastav litsents.

Uber on juba Soomes ja Norras oma tegevuse katkestanud, kuna ootab, mil riigid oma regulatsioone jagamismajanduse osas muudaksid.