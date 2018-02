Venemaa toidueksport kasvas 25 protsenti

Venemaa toidueksport suurenes mullu järsult, mida vedas eelkõige nisueksport, vahendab Bloomberg.

Venemaa toidueksport kasvas 2017. aastal 25 protsenti, 19 miljardi dollarini. See on kõrgeim tase alates 2012. aastast, selgub Venemaa Ekspordikeskuse andmetest. Peamiselt juhtisid kasvu nisu ja külmetatud kala ekspordi suurenemine. Ka suhkru eksport tõusis järsult.

Maailma suurim nisueksportija on viimastel aastatel oma turuosa suurendanud, sest tootmine kasvab ning hinnad on maailmaturul konkurentsivõimelised. Umbes pool maailma riikides ostavad nisu Venemaalt. Riik püüab praegu ka oma sõltuvust toiduimpordist vähendada, sest lääneriikidele on kehtestatud vastusanktsioonid.

Ekspordimahtude kasvule aitasid kaasa ka kõrgemad nisuhinnad, ütles Moskvas tegutseva konsultatsioonifirma SovEconi konsultant Andrey Sizov.

Nisuturul on Venemaa domineerinud eelkõige müüki Egiptusesse. Riik impordib väga palju nisu, et toita 95 miljonit elanikku. Põhja-Aafrika riigist sai mullu Venemaa toidu suurim importija. Enne kandis seda tiitlit Hiina.