Apple plaanib ajaloo suurimat iPhone'i

Tänavu plaanib Apple turule tulla kolme uue iPhone'iga, millest loodab konkurentsitihedal turul eelist.

See on huvitav uudis Apple'i investoritele: kuigi kontsern on hiiglasliku turuosa kasvatanud ning seda peetakse üheks investorite meelisaktsiaks, millel on ka staarinvestor Warren Buffett end võrgutada lasknud, on nutitelefonide turg uudisteagentuuri Reutersi andmetel üsna küllastunud. Möödunud aastal vähenes nutitelefonide müük 0,1 protsenti, samal ajal kui Apple suutis müüki kasvatada 1,9 protsendi võrra ning suur konkurent Samsung Electronics 0,2 protsendi võrra.

Bloombergi andmetel kavandatakse hiid-iPhone'i ekraani suuruseks 16,5 sentimeetrit. Apple ise kuuldusi ei kommenteerinud, küll aga reageeris teatele aktsia, mis tõusis eilse kauplemispäeva lõpuks ligi 2 protsenti, pea 179 dollarile.