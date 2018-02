Buffett: kõige enam olen juurde ostnud Apple'i aktsiat

Mait Kraun 26. veebruar 2018, 20:35

Warren Buffett ütles, et tema lemmikaktsia on jätkuvalt Apple, sest just seda aktsiat on ta hiljuti kõige rohkem juurde ostnud.