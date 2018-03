Iseõppinud investori viis soovitust noortele

Ära spekuleeri. Warren Buffett ütleb, et investeerimine, kui seda õigesti teha, ei lähtu riskist vaid kindlusest. Mina arvasin, et kardan investeerida, aga tegelikult kartsin ma spekuleerida. Spekuleerimine on nagu kasiinos käimine – sa loodad, et saad sisse pandud rahast rohkem tagasi, sest sa ajastasid oma panuse õigesti ning sul oli õnne. Kui õigesti investeerida, siis sa tead ja oled kindel, et leidsid tugeva ettevõtte hea hinnaga ning saad kasu.

Ära kunagi maksa täishinda. Toon näite. Leian kirbuturult Chaneli käekoti 50 dollariga. Ei ole küsimustki, et ma saaksin selle Chaneli edasi müüa tunduvalt kõrgema hinnaga. Ma ju tean, kui palju see väärt on. Täpselt seda otsin ma ka ettevõttest. Ma vaatan selle sisemist väärtust ajal, mil lühiajaline hinnalangus on ta odavaks muutnud. Paanika tekib miinusmärki nähes ainult juhul, kui ma ei tea, mis on ostetud aktsia turuhinna ja tegeliku väärtuse vahe. Kui ma tean selle sisemist väärtust, siis ma tean, kas väärtus on hinnast kõrgem või mitte. Paanikat enam ei ole.

Alusta sealt, kus minagi. Ma sain mingil hetkel aru, et siin maailmas elamine on minust mõne ettevõtte eksperdi teinud, ilma et ma oleks pidanud midagi analüüsima. Mul on arvamus tualettpaberist, orgaanilisest toidust, elektriautodest, sotsiaalvõrgustikest ja internetikaubandusest. Kui ma nende teemadega seotud ettevõtteid uurisin, paranes minu arusaam maailmast ja sellest, kuidas need firmad sinna sobituvad. Ma hakkasin nägema enda ümber väärtust. Vaibafirmad! Traktoritootjad! Pähklivabade müslibatoonide tootjad!

Vali omale missioon. Minu rahal on hääl ja see on minu tööriist maailma muutmiseks. Mõni ettevõte teeb maailmale väga palju head, paljud aga mitte. Mina tahan hääletada heade firmade poolt ja pean teadma, mida ma ostan. Ma ei taha enda otsustusõigust ära anda arvutile või kõrgete teenustasudega fondile.

Võti edukaks investeerimiseks on ootamine. Jah, ka seda on öelnud Warren Buffett. Seega võtame vabalt. Meil on aega uurida, õppida ja harjutada. Kiiret ei ole kuskile. Löö lahti internet ja uuri kõikide vähegi huvitavate firmade kohta. Tee nimekiri ettevõtetest, mis sulle meeldivad, ja oota soodusmüüki. Noortel on palju aastaid, et võimalikke vigu parandada.

Kahjuks paljud nõnda ei investeeri, kuid mina olen õppinud, et see on tehtav. Naudin elu nagu murevaba beebipanda, kes sööb bambust. Otsin pidevalt firmasid, mis on odavad.

Kui investeerimist õigesti teha, ei ole see üldse nii raske või riskantne. Investeerimine on minu jaoks enesekontroll nagu jooga või meditatsioon. Ma pean ainult selle odava Chaneli käekoti leidma.