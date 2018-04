Hiina kehtestas USA-le uued tariifid

Hiina kehtestab USAst imporditavale lihale, puuviljadele ja teistele toodetele imporditarifiid. See on järjekordne samm, mis kütab üles kaubandussõja hirme, vahendab CNBC.

Hiina rahandusministeerium avalikustas uued tariifid pühapäeval. See on konkreetne vastumeede USA presidendi Donald Trumpi otsusele kehtestada alumiiniumi- ja teraseimpordile tariifid. Hiina ametnikud on viimastel nädalatel hoiatanud, et peagi hakatakse tegutsema.

Rahandusministeerium teatas, et tariifid hakkavad kehtima juba selle nädala esmaspäevast.

Sealiha ja alumiiniumi vanametalli imporditariife tõstetakse 25 protsendi võrra. Lisaks sellele kehtestatakse 120 erinevale USA toorainele uus 15protsendiline tariif. Nende alla lähevad nii mandlid, õunad kui ka marjad.

Esmakordselt rääkis Hiina kõne all olevatest tariifidest 23. märtsil. Siis toodi välja, et tariifide alla läheb 3 miljardi dollari väärtuses USA kaupu, kuhu hulka kuuluvad ka vein, värsked puuviljad, kuivatatud puuviljad, pähklid, terastorud, etanool ja ženšenn.

Tõsi, kogu kaubandusmahuga arvestades katavad tariifid küllaltki väikest osa. USA eksport Hiinasse ulatus 2016. aastal 115,6 miljardi dollarini, selgub valitsuse andmetest.

„Hiina vastumeetmed on tähendusrikkad, aga tegemist pole eskalatsiooniga,“ ütles Standard Chartered panga strateeg Steve Brice.