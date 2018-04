USA alumiiniumitootjad võidavad Venemaa-vastastest sanktsioonidest

Rait Kondor 09. aprill 2018, 20:07

Oleg Deripaska ja toonane Venemaa president Dmitri Medvedjev külastamas RUSALi tehast Sajanogorskis Hakassi Vabariigis 2011. aastal.

USA alumiiniumitootja Alcoa aktsia on täna tõusnud ligi 7% peale seda, kui USA pani peale mitmed sanktsioonid Venemaa suurärimeestele ning nendega seotud ettevõtetele. Üheks kannatajaks on alumiiniumi suurtootja United Company Rusal, kelle suuromanikuks on Oleg Deripaska.