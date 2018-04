Nafta hind kolme aasta tipus

Nafta hind tõusis täna viimase kolme ja poole aasta kõrgeimale tasemele, kuna USA naftatoodang vähenes ootamatult palju ja OPECi riigid hoiavad analüütikute hinnangul endiselt tootmiskärbete lubadusest kinni.

WTI toornafta hind tõusis 2,2% ehk 1,8 dollari võrra, 68 dollarini barrelist. Ühtlasi tähendab see viimase enam kui kolme aasta kõrgeimat taset.

USA Energiainformatsiooni Administratsioon teatas täna, et USA naftatoodang kukkus eelmise nädala lõpu seisuga 1,1 miljoni barreli võrra, samas kui analüütikud olid oodanud 1 miljoni barreli suurust langust.

Reuters kirjutab, et suured naftariigid eesotsas Saudi Araabiaga punuvad plaani kergitada nafta hind 80 või suisa 100 dollarini barrelist. Samuti on jätkuvalt suuri probleeme Venezuelal, mida ühelt poolt räsib räige majanduskriis, samas toimuvad seal pidevad vahistamised ning poliitiline olukord on aina halvenemas. See võib mõju avaldada naftatoodangule, mis tähendaks väiksemat pakkumist maailmaturul.