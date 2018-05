Dimon: USA valitsuse laenamine tekitab muret

JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ütles, et Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus võib peagi 4 protsendini jõuda ja investorid peaksid selleks valmistuma. Lisaks sellele muretseb ta ka USA valitsuse laenamise pärast.

Kui majanduskasv paraneb ja inflatsioon kiireneb oodatust järsemalt, siis võib Föderaalreserv tõsta intresse varasemast kiiremas tempos, hoiatas Dimon Bloombergile antud intervjuus.

„See võib 10-aastaste võlakirjade tootlust üles poole suruda. Tootlus võib vabalt jõuda 4 protsendini ja inimesed peaksid selleks valmis olema,“ rääkis ta. Dimon ütles, et kui see peegeldab „tugevat ja täie tervise juures“ USAd, siis võib intressimäärade tõusu nimetada ka olukorra normaliseerumiseks.

Dimon rääkis palju sellest, kuidas Ühendriikide seis on praegu väga hea. Majandus on tugev, kapitaliturud on lahti ja finantssüsteem on heas korras. Samas muretseb ta veidi USA valitsuse laenamise pärast – kui sellega üle piiri minna, siis teised riigid võivad hakata USA võlakirjadest loobuma.

„See võib tekitada rohkem volatiilsust. Maailm ei ole kunagi teinud kvantitatiivset lõdvendamist,“ rääis ta.

Nädalavahetusel toimunud Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul rääkis Warren Buffett, et praeguse tootluse juures on pikaajalised võlakirjad „kohutav investeering“.