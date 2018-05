Ekspressi dividenditootlus tõusis üle 5 protsendi

Ekspress Grupp plaanib aktsionäridele maksta iga aktsia eest 7 eurosenti dividende, selgub börsiteatest.

AS Ekspress Grupi juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 6. juunil kell 10 hommikul.

Ettevõtte juhtkond tegi ettepaneku maksta aktsionäridele dividende ühe aktsia kohta 7 senti. Selle plaani järgi makstakse kokku välja 2,086 miljonit eurot. Kokku teeniti kasumit mullu 3,14 miljonit eurot, millest 157 000 eurot läheb reservkapitali ja 897 000 kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

7sendine dividend tähendaks, et Ekspressi dividenditootlus on 5,2 protsenti.

2016. majandusaasta eest maksti dividendi 6 senti aktsia kohta ning 2015. aasta eest 5 senti.

Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on 20. juuni arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga kantud AS Ekspress Grupi aktsionäride nimekirja. Alates sellest kuupäevast aktsiaid omandanud isikul pole õigust 2017. majandusaasta eest dividende saada. Dividend makstakse välja 3. juulil.

Ühtlasi tegi juhtkond ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Marek Kiisa. Lisaks sellele hääletatakse majandusaasta aruande kinnitamise üle.