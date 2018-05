Miljarditehingud Soome tervishoiuturul

Soomes on kohe lõpule jõudmas hiigeltehing: üks riigi suuremaid tervishoiuettevõtteid Mehiläinen vahetab miljardite eest omanikku.

Üks maailma suuremaid fonde, CVC Capital ostab ligikaudu 1,8 miljardi euro eest KKR ja Tritoni käest välja Mehiläineni enamusosaluse, vahendab Reuters. Mehiläinen kinnitas, et CVC omandab peaaegu 50 protsenti ettevõttest. Ligikaudu 30 protsenti jääb Soome kindlustusfirma Lahitapiola ning pensionifondide Varma ja Ilmarinen kätte.

„See on väga hea lahendus. Ka börsil noteerimine oleks olnud võimalus, kuid praeguses olukorras on see parem, sest turg on muutumises,“ ütles Mehiläineni juht Janne-Olli Järvenpää.

Soome parlament plaanib juunis hääletada uue tervishoiureformi üle, mis tõotab põhjanaabritele suuremaid muudatusi. Kokku loodab riik reformiga aastas kokku hoida 3 miljardi euro jagu tervishoiukulusid. Soome peaminister Juha Sipilä ütles kevadel, et kui tervishoiureform läbi kukub, tuleks kolmest parteist koosnev koalitsioon laiali saata.

Reutersi andmetel on Soome meditsiiniturul kiired ajad: eile teatas Mehiläineni konkurent, börsiettevõte Terveystalo, et ostab omakorda oma Rootsi konkurendi Attendo Soome ärid ligikaudu veerandi miljardi euro eest.