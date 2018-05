Kuld jõudis selle aasta põhja

Kullafutuurid on ka täna odavnemas, sest USA dollar jõudis kaubanduspingete laabumise tõttu selle aasta kõrgeima tasemeni, vahendab MarketWatch.

Juunikuu kullafutuuride hind on täna langenud 0,2 protsenti, 1288 dollarini untsist. Vahepeal kukkus kullauntsi hind ka 1281 dollarini, mis on selle aasta madalaim tase. Eelmisel nädalal odavnes kuld 2,2 protsenti.

USA rahandusminister Steve Mnuchin ütles pühapäeva hommikul, et Donald Trumpi administratsioon lükkab tariifide kehtestamise Hiina kaupadele edasi. Ühtlasi pannakse kaubandussõda „ootele“ ajal, mil detailid saavad kahe riigi vahel läbi räägitud. Laupäeval teatasid Hiina esindajad pärast Washingtonis käimist, et ostavad edaspidi USAst rohkem kaupu.

„Hiina on nõustunud importima rohkem USA kaupu, et vähendada Ühendriikide 335 miljardi suurust kaubandusdefitsiiti,“ ütles investeerimisfirma Hantec Marketsi analüütik Richard Perry. „Turureaktsioon on olnud väga positiivne ning riske võetakse juurde. Otsus tõstis dollarit ja aktsiaid, aga langetas kulla hinda.“

ICE dollariindeks tõusis 0,2 protsenti, 93,8 punktini. Vahepeal jõudis indeks ka 94,06 punktini, mis on selle aasta kõrgeim tase.

Teistel metallidel läks samuti hästi. Vase hind on tõusnud 0,9 protsenti, 3,092 dollarini naelast, plaatinum kallines 0,7 protsenti ja pallaadium lisas 2,2 protsenti.