Raport: Briti pangandusturul on soolas megatehing

Barclays’ pank on rääkinud konkurendiga Standard Chartered võimalikust ühinemisest, vahendab Financial Times.

Tõsi, konkreetset pakkumist ei ole veel tehtud, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Barclays ütles CNBC-le, et nemad seda raportit ei kommenteeri. Standard Chartered aga teatas, et keskendub täielikult oma strateegiale ning taolisi spekulatsioone nad kommenteerida ei soovi.

Financial Times kirjutas, et mõlemast pangast on läbirääkimistel käinud üks juhatuse liige ning teemaks oli võimalik ühinemine ja sellest saadav kasu. See on osa Barclays’ laiemast strateegiast, millega püütakse ettevõtte finantstulemusi parandada, kirjutati raportis.

Barclays on viimasel ajal surve alla sattunud – aktivistist investor Sherborne on panka survestama hakanud, et too oma investeerimispanganduse üksust koomale tõmbaks, sest selle tulemused pole kõige paremad, kirjutas Reuters eelmisel nädalal.

Sherborne’il on Briti pangas enam kui 5protsendiline osalus, millega on investeerimisfirma panga üks suurimaid osanikke.