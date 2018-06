IEA: nafta kiire hinnatõus saab läbi

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) usub, et nafta kiire hinnatõus saab peagi läbi ning hinnatase stabiliseerub, vahendab CNBC.

„On ebatõenäoline, et hinnad tõusevad sama järsult nagu viimase aasta jooksul. See tähendab, et edaspidi mõjutab see ka nõudlust vähem,“ ütles Pariisis tegutsev organisatsioon oma igakuises raportis.

IEA jättis 2019. aasta naftanõudluse kasvuprognoosi samaks. Organisatsioon prognoosib, et päevane nõudlus suureneb 1,4 miljoni barreli võrra.

Samas hoiatati, et langusrisk on samuti olemas. „Seda toetavad faktorid on kõrgemad hinnad, kindlustunde vähenemine majanduses, protektsionism kaubanduses ning potentsiaalne USA dollari kallinemise jätkumine.“

Pakkumise poole pealt prognoosib IEA, et 2018. aasta OPECi väline tootmine kasvab 2 miljoni barreli võrra päevas. 2019. aastal peaks pakkumine suurenema nendes riikides 1,7 miljoni barreli võrra. Suurem osa sellest kasvust tuleb USAst.

OPECi esindajad kohtuvad Viinis 22. juunil, kus arutatakse turuolukorda. Võimalik, et riigid on tootmiskärbete osas erinevatel seisukohtadel. Osad usuvad, et kärpeid võib koomale tõmmata, teiste arvates tuleks kärped jätta samale tasemele.