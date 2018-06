Tehnoloogiasektor trotsib turgude ebakindlust

Ainult tellijale

Olgugi, et Hiina ja Ühendriikide kaubandussõtta on tiritud ka tehnoloogiasektor, on aktsiad tõusnud rekordkõrgustesse, vahendab CNBC.

Selle kuu alguses teatas USA president Donald Trump, et 50 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele kehtestatakse imporditariifid, sinna alla läksid ka pooljuhtide tootjad. Lisaks sellele kardetakse, et mitmetel USA tehnoloogiafirmadel keelatakse edaspidi hiinlastega äri teha.

Näiteks kolmapäeval survestasid USA seadusandjad Google’it, et too lõpetaks partnerluslepingu Hiina nutitelefonide ja telekomiseadmete tootja Huaweiga. Hiljuti keelati USA firmadel müüa oma tooteid Hiina ettevõttele ZTE – Kongress oli siinkohal isegi agressiivsem kui Trump ise, sest Trump oli varasemalt ZTEga sõlminud veidi leebema kokkuleppe.

Miks aktsiad ikkagi tõusevad?

Tehnoloogiafirmad on kaubandussõtta tõmmatud, aga sellele vaatamata on aktsiad tõusnud uute rekorditeni. Selleks on mitmeid põhjuseid.

Kolmapäeval jõudsid nii Facebooki kui ka Netflixi aktsiad uue kõigi aegade rekordini, mis aitas tehnoloogiasektorit kajastaval Nasdaqi indeksil tõusta rekordini. Facebook kallines 2,3 protsenti ja Netflix lisas 2,9 protsenti. Netflix Hiinas ei tegutse ning Facebook on turult üldse juba mitu aastat blokeeritud. See tähendab, et Hiina turule nad minna ei saa.

Samal ajal kallines Amazoni aktsia 0,8 protsenti ja Alphabet lisas 0,5 protsenti. Amazonil on sidemed Hiinaga samuti küllaltki piiratud, vaatamata sellele, et seal siiski tegutsetakse. Google’i otsingumootor on Hiinas juba 2010. aastast alates blokeeritud. Lisaks on keelatud ära paljude Google’i toodete müük. Samas on Hiinas lubatud Androidi operatsioonisüsteem, mis on Hiina nutitelefonide kasutajate seas kõige populaarsem operatsioonisüsteem.

Alates juuni algusest on niinimetatud FANG aktsiad – Facebook, Amazon, Netflix ja Alphabet (Google’i emafirma) kallinenud järsult. Netflix on tõusnud 18,5 protsenti, Amazon on lisanud 7,6 protsenti, Facebook on 6 protsenti kõrgemal ning Alphabet tõusis 7,6 protsenti (neljapäeva seisuga). Seda vaatamata Hiina ja USA kaubanduspingete teravnemisele – ettevõtted on suuresti Hiina turust niikuinii isoleeritud.