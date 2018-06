Finantssektori suurim ETF langes 12. päeva järjest

Kõige suurem börsil kaubeldav finantssektorit järgiv fond langes eile juba 12. kauplemispäeva järjest, vahendab MarketWatch.

The Financial Select Sector SPDR Fund odavnes eile 0,3 protsenti, 26,69 dollarini, mis on madalaim hind alates 2017. aasta novembrist. Viimase 12 päeva jooksul on ETF kaotanud 5 protsenti oma väärtusest, S&P 500 on samal ajal odavnenud 2 protsenti.

Enne praegust langust oli ETFi pikim järjestikune langus 8 kauplemispäeva. Hiljutised kaotused on tulnud vaatamata sellele, et Föderaalreservi teatel on kõik pangad stressitesti edukalt läbinud.

Üldiselt on turgu allapoole surunud kaubandussõja eskaleerumise kartus. Pankade aktsiaid on märgatavalt mõjutanud ka liikumised võlakirjaturul.

Tavaliselt läheb pankadel tõusvate intresside keskkonnas väga hästi. Võlakirjade tootlused on jäänud pärast tänavu kevadel toimunud tõusu samale tasemele.