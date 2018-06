USA naftaeksport buumib

USA Energia Informatsiooni Administratsiooni andmeil jõudis USA päevane naftaeksport möödunud nädalal rekordilise 3 miljoni barrelini.

See omakorda tähendab, et USA naftaeksport on maailma üks suuremaid, jäädes alla vaid kolmele OPEC-i liikmesriigile. Kuivõrd USA nädalane naftaeksport on väga kõikuv, ei tasu arvata, et eelneva näol on tegu püsiva nähtusega.

Kui naftaekspordi sekka arvestada ka kütus ehk bensiin ja diisel, suurendab see USA päevast naftaeksporti koguni 8,5 miljoni barrelini päevas, mis on USA jaoks läbi aegade kõrgeim tase.

USA naftatoodang jätkas samuti rekordite purustamist – USA naftapuurkaevud pumpasid sel kuul keskmiselt 10,9 miljonit barrelit musta kulda päevas. Seda on rohkem kui OPEC-isse kuuluvate riikide individuaalne päevane naftatoodang, ent jääb siiski alla Venemaale, kes on praegu maailma suurim naftatootja. Sel kuul jäi Venemaa päevane keskmine naftatoodang 11 miljoni barreli juurde.