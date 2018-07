Välisinvesteeringud Hiina suurenesid

Välisinvestorid investeerisid juunis Hiina 15,66 miljardit dollarit, mida on 5,8% enam kui möödunud aastal.

Aasta esimese kuue kuu jooksul investeeriti Hiina aga 68,32 miljardit dollarit, mida on 4,1% enam kui aasta varem, teatas Hiina kaubandusministeerium. Enim, 29% koguinvesteeringust, panustas Hiina just USA. Enim investeeriti tehnoloogiasektorisse ja meditsiinivahendite tootmisse.

Ajal, mil USA kerib tollitüli, püüab Peking välisfirmasid meelitada Hiina investeerima. Hiina kaubandusministeeriumi kõneisik on öelnud, et soovib USA ettevõtteid meelitada tegema kodumaal kõvasti lobitööd, et USA loobuks Hiina vastu kehtestatud kaubandustariifidest. Ta lisas, et kaubandustariifid mõjuvad halvasti maailmamajandusele.