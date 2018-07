USA pangad lükkavad käima tulemuste hooaja

Täna ja uue nädala alguses teatavad USA suuremad pangad oma teise kvartali tulemused, mis peaksid olema küll oodatust paremad, ent ei või kindel olla, et head resultaadid ka aktsia hinnas kajastuvad.

IPO-turg on näidanud viimase kolme aasta tegusaimat kvartalit ning näib, et tehinguid tuleb veelgi juurde. Võlainstrumentide turg näib olevat küll tagasihoidlikum kui aasta tagasi, ent on siiski toimekam, kui esialgu arvatud.

Kõigilt neilt pankadelt võib eeldada, et kauplemiskäive tuleb küllaltki korralik, kuivõrd turud on olnud volatiilsed. Kui nii, on pankadel võimalik sellest tehingute arvu silmas pidades kasu lõigata.

Täna peaksid oma tulemused avaldama JPMorgan, Citigroup ja Wells Fargo, esmaspäeval teatab oma resultaadi Bank of America, teisipäeval Goldman Sachs ning kolmapäeval Morgan Stanley.

Kuivõrd eufooria maksukärbete, dereguleerimise ja tugeva majanduse üle on vähenenud, on MarketWatchi hinnangul analüütikutel keeruline öelda, kas head numbrid ka aktsia hinnatõusus kajastuvad.

Mida täna oodata?

JPMorganilt oodatakse kasumit aktsia kohta 2,2–2,27 dollari juures. Eelmisel aastal samal ajal oli see 1,82 dollarit. Käibetulemust prognoositakse vahemikku 27,55–27,80 miljardit dollarit. JPMorgani kasum aktsia kohta on ületanud analüütikute ootusi juba viimased 13 kvartalit, käibeprognoos on ootusi ületanud viimased 10 kvartalit.

Citigroup peaks teavitama 1,56–1,62 dollari suurusest kasumist aktsia kohta. Möödunud aastal samal ajal jäi see 1,24 dollari juurde. Käibeprognoos jääb 18,50–18,65 miljardi dollari juurde. Eelmisel aastal jäi see 17,9 miljardile. Citi on ületanud kasumiprognoose viimased 13 kvartalit ja käivet 5 kvartalit.

Wells Fargo teatab analüütikute hinnangul 1,12–1,14 dollari suurusest kasumist aktsia kohta. Möödunud aasta teises kvartalis jäi tulemus 1,07 dollari juurde. Wellsi käibeprognoos jääb sedapuhku aga 21,66–21,67 miljardi dollari juurde, mida on vähem kui möödunud aasta samal ajal, mil tulemus ulatus 22,16 miljardi juurde. Wells Fargo kasum aktsia kohta on viimase kuue kvartali jooksul kolm korda oodatule alla jäänud. Käibenumbrid on valmistanud pettumust aga viimasest kuuest kvartalist suisa viiel.