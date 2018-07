Bank of America logo.

Bank of America logo.

Bank of America logo.

Bank of America teatas oodatult headest kvartalitulemustest, vahendab Reuters.

Panga puhaskasum suurenes teises kvartalis 6,57 miljardi dollarini, möödunud aastal jäi tulemus 4,75 miljardile dollarile. Kasum aktsia kohta oli seekord 63 senti, eelmise aasta 44 sendi vastu. Analüütikud olid oodanud kasumit aktsia kohta 57-63 sendi juurde.

Pank on saanud kasu nii laenamisaktiivsuse kasvust kui ka suurenenud hoiustest. Ühtlasi on pangal õnnestunud kontrolli all hoida kulusid. Teise kvartali kulud vähenesid aastases võrdluses 5%, 13,284 miljardi dollarini.

Bank of America käive kukkus möödunud kvartalis aastases võrdluses 1%, 22,76 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid käivet 22,286 miljardi juurde.