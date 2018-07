Berkshire lubab Buffetil rohkem aktsiaid tagasi osta

Börsiguru Warren Buffeti valdusettevõte Berhshire Hathaway andis juhile vabamad käed aktsiate tagasiostude teostamiseks ning viis firma väärtpaberi sellega tõusule, kirjutab Reuters.

Berkshire'i äsjane otsus lubab Buffetil ning firma asejuhil Charlie Mungeril edaspidi aktsiate tagasioste vabamalt korraldada, kui mõlemad leiavad, et ettevõte aktsia turuhind on vajunud madalamale selle "tegelikust väärtusest". Berkshire Hathaway eelmine põhimõte nägi ette, et tagasiostud ei tohi ületada firma raamatupidamislikku väärtust aktsia kohta rohkem kui 1,2-kordselt. Viimasel ajal on too vahekord olnud pea 1,4-kordne.

Tänu muudatusele on konglomeraadil võimalik kasutada oma umbes 108 miljardi dollari suurust rahapakki, mis oli algselt ette nähtud võimalikeks firmaostudeks. Paraku pole Buffetil juba 2,5 aasta jooksul õnnestunud sobivat hiidinvesteeringut leida.

Berkshire Hathaway A-aktsia ja B-aktsia börsihind on kolmapäeval kerkinud juba enam kui 5% kõrgemale.