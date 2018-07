Kas Microsofti ime kandub kiibitootjale üle?

Äripäev 24. juuli 2018, 12:10

Microsofti tugevad tulemused panid ettevõtte aktsia tõusma ning loodetakse, et see hoog lükkab tagant ka üht Microsoftiga seotud kiibitootjat.

Kõigepealt positiivsed uudised: AMD on saanud kaks väga head ja suurt klienti. Möödunud aastal lubasid end tema teenustega siduda Microsoft ja Baidu. Microsoft on võtnud AMD lahendused kasutusele oma pilve- ja mänguäris ja mõlemal juhul kasvas Microsoft ise väga korralikult. AMD ongi sõltuvuses oma suurklientidest – CSI Marketi andmetel annavad kümmekond klienti lõviosa käibest ja kasumist.

Advanced Micro Devices, tuntud lühendi AMD all, on USA päritolu kiibitootja, mille investorid on pärast pikka rasket teekonda lõpuks üles leidnud. Homme avaldab ettevõte kvartalitulemused ja juba investorid juba spekuleerivad, kas siit võib tulla tõus, millesarnast nähti kevadel.

Tänavu on analüütikud AMD pärast muret tundnud seetõttu, et krüptorahade populaarsus väheneb. Kui nende populaarsus väheneb, siis kaevandatakse neid vähem ja sel juhul läheb tarvis vähem graafikakaarte. Praegu näib, et kontsernil pole sellega muret – mänguäri ja suurte ettevõtete lepingud, mida toidab nõudlus pilveteenuste järele, annab AMDle lootust.

Teiseks kvartaliks pakkus AMD käibenumbriks 1,73 miljardit dollarit, mida on mullusest 50 protsenti rohkem. Reutersi küsitletud analüütikud pakuvad oodatavaks kasumiks aktsia kohta 0,13 dollarit, mis on meeletu hüpe möödunudaastase 0,02 dollariga võrreldes.

Kas tõus kordub?

Tänavu on AMD olnud üks USA börside paremaid tõusjaid – aasta algusest on aktsia rallinud 60 protsenti, eelkõige tänu esimese kvartali üllatavalt headele tulemustele. Seetõttu on paljud analüütikud õigusega skeptilised ja küsivad, kas aktsia ikka jaksab veel.

Professionaalsed analüütikud leiavad, et aktsia on juba tõusnud küll: keskmist hinnasihti nähakse 15,74 dollari juures, mis on praegusest hinnast 6% madalamal.