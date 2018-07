AMDlt seitsme aasta parimad tulemused

Ainult tellijale

Äripäev 26. juuli 2018, 15:47

Kiibitootja AMD tuli mullusest kahjumist välja ning näitas ette viimase seitsme aasta parima tulemuse.

Investorid on tulemustega samuti rahul ning AMD aktsia eelturul üle 6protsendi tõusnud.

Teise kvartali puhaskasum oli kiibitootja jaoks 116 miljonit dollarit, võrreldes miljonidollarilise kahjumiga mulluses kvartalis. Ettevõte teatas, et tegu oli viimase seitsme aasta suurima kasumiga. Analüütikud olid oodanud 108,6 miljoni dollari suurust kasumit.

AMD juht Lisa Su on suutnud ettevõtte kahjumist välja tuua ning esitlenud uusi kiipe, mis suudavad tema sõnul kliendid tagasi võita. „Meie pikaajalised tehnoloogiaplaanid valmistavad meid tulevikuks hästi ette,“ ütles Su börsiteates. „Oleme kindlad, et tooteplaanid teoks tehes saame võita turuosa ning suurendada kasumlikkust.“

Kolmanda kvartali käibeks prognoosib ettevõte ligikaudu 1,7 miljardit dollarit. Analüütikute ootus on Bloombergi andmetel 1,76 miljardit.

AMD on suuruselt teine graafikakaartide tootja Nvidia järel. Nõudlust AMD toodete järele on hüppeliselt suurendanud krüptovarade kaevandamine. Kuid tegu on volatiilse nõudlusega, mis kõigub vastavalt krüptovarade hinnale. Graafikakaartide nõudlust kompenseerivad arvuti- ja serveritooted.

Ettevõtte graafikasegment kasvas kvartaliga 64 protsenti. Osatähtsus kogukäibest langes 10 protsendi pealt eelmisel aastal nüüdse 6 protsendi peale. Selle käibe tegi tasa serveri graafikakaartide Epyc tooteliin, mis kasvas 50 protsendi võrra.