Kulla hind kukub kolinal

Kuld langes täna koos teiste metallidega järsult, sest USA dollar tõusis 14 kuu kõrgeima tasemeni, vahendab MarketWatch.

„Kulla hinnad on langenud 18 kuu madalaima tasemeni, sest dollar tõusis uute tippudeni. Põhjuseks võib pidada Türgi finantskriisi, mis vähendas investorite riskijanu,“ ütles turuanalüüsiga tegeleva firma Oanda asepresident Dean Popplewell.

Tõsi, Türgiga seotud hirm on mõnevõrra taandunud, aga dollaril pole see hoogu maha võtnud.

USA majandusandmed, olgu selleks jaemüük või produktiivsus, on olnud küllaltki tugevad. See tähendab, et tõenäoliselt tõstab Föderaalreserv tänavu veel intresse kahel korral. Kulla jaoks on see halb uudis.

Kulla detsembrikuu futuuride hind on langenud täna 1,3 protsenti, 1182 dollarini untsist, mis on madalaim tase alates jaanuarist, selgub FactSeti andmetest. Futuur on sellel nädalal kukkunud juba 2,7 protsenti.

Kolme kuuga on kollane metall odavnenud 8,3 protsenti, aasta algusega võrreldes 10 protsenti. Geopoliitilised probleemid ning kaubandussõda pole kulda tõusma pannud ning tundub, et tugevama dollari mõju on suurem.

Hõbeda hind kukkus täna 3,9 protsenti, 14,47 dollarini untsist. Plaatina odavnes 3,6 protsenti ja pallaadium kaotas 6,1 protsenti. Vase hind langes 4 protsenti.