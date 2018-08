Tallinna Sadamat IPOst ostnud võivad rahulikult hingata ja rõõmu tunda

Ainult tellijale

Kaspar Allik 15. august 2018, 15:36

Investor Ivar Mägi toob välja, et Tallinna Sadama otse raportist võetud numbrid on eksitavad, kuna nii esimese poolaasta kui ka teise kvartali tulemused on mullusega võrdluses halvemad puhtalt 14,3 miljoni euro ulatuses kõrgemale tulumaksukulule.

„Hoian jätkuvalt vaadet, et aktsia hind korrigeerub kõrgemale ja leiab oma koha kusagil 2,5 ja 3 euro vahel. Need kes IPOst ostsid, võivad selle kvartaliraporti järel rahulikult hingata ja rõõmu tunda, sest esmapilgul paistavad küll suured miinusnumbrid, kuid ühekordsete mõjudega korrigeerides avaldub stabiilne ja normaalses kasvus põhitegevus kaubavedudes,“ ütles Mägi.

Kui sel aastal on puhaskasum väiksem ühekordse suure tulumaksukulu tõttu, siis Mägi sõnul võib heal juhul juba järgmise aasta kokkuvõtteks ühekordseid kulusid mitte arvestades tulla puhaskasum nii suur, et võimaldab kõrgemat dividendi. „Siis on aktsia praegune hind lausa atraktiivne! Ootan ja jälgin huviga,“ ütles Mägi.

Mägi sõnul pole Tallinna Sadama puhul inimesed vist eriti teadvustanud asjaolu, et kuna põhivarade investeeringud on jäänud selja taha, siis on langenud ka rahavool investeerimistegevuses ja see toetab dividendide maksmise võimekust.

Hea kasvufaas

Hea makrotsükli kasvufaas hoiab mittepoliitilisi kaubavedusid (veerem ja konteinerid) ilusas kasvus ja poliitilised (nafta) on stabiliseerunud ja saavad tuge kasvanud nafta hinnast.

Ja reisijatevedu on hästi vastu pidanud tänu praamifirmade tugevale konkurentsile. Ehk agressiivne reklaami- ja turundustegevus toob turistid praamidele ja see leevendab aktsiisitõusust tulnud alkoturistide arvu vähenemist.

Konverentskõne huvitavamad mõtted seonduvad Mägil targa sadama arendusega. See on nullist arendatud projekt ja kood ning autoriõigus kuulub sadamale. Mägi hinnangul võib sadam edaspidi seda programmi ja lahendust müüa ka välismaale, kuid praegu on vara spekuleerida, kas ja kui suures mahus. "Optsioonina investori seisukohast siiski hea info," ütles Mägi.

Finantsjuht Marko Raid ütles dividendide väljamakse kohta, et 30 miljonit ei ole mitte maksimumsumma, vaid miinimum: peamine poliitika on välja maksta 70% puhaskasumist ja kui 70% puhaskasumist on rohkem kui 30 miljonit, siis seda ka tehakse.

"Ma ei usu, et sellel aastal erakorralise dividendikulu tõttu puhaskasum nii suureks tõuseb, et maksta üle 30 miljoni, kuid hea teada, et järgmistel aastatel on see võimalus reservis olemas," kommenteeris Mägi.

Ebamõistlik IPO-kulu

„Kogupilt on väga-väga selge, et see on täiesti ebamõistlik kulu riigile minu arvamusel, mis nad on tekitanud,“ kommenteeris investor Stefan Andersson.

Kui kindel ning stabiilne riigifirma tahab aktsiaid avalikkusele müüa, siis Anderssoni sõnul ei pruugi see riigile eriti palju maksta. Kuna firma on tuntud ja aruanded olemas, oleks olnud võimalik teha palju-palju odavamalt, kui nad oleksid lihtsalt müünud aktsiad börsi kaudu teisel moel.

„Tehnilisi asju ma kommenteerida ei oska. Aga kui Spotify läks börsile, siis nad tegid seda ka teistmoodi kui traditsiooniliselt. Nad ei kasutanud uusi korraldajaid, vaid lihtsalt erastasid aktsiad ja müüsid börsi kaudu,“ kommenteeris Andersson.

Andersson leiab, et oleks pidama mõtlema, kuidas võimaldada tavakodanikul osta aktsiaid odavamalt. „Ei ole vaja maksta 8,3 miljonit eurot, et müüa stabiilse riigifirma aktsiaid avalikult. See on minu arvamusel iseenesestmõistetav,“ ütles Andersson.