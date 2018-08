USA ajaloo pikim pulliturg

Standard & Poor’s 500 indeks jõudis teisipäeval kõigi aegade rekordini. Täna saab praegusest pulliturust ajaloo pikim, vahendab CNBC.

Eile kallines indeks kokku 0,2 protsenti ning jõudis päevasisese rekordini (2873 punkti). Sulgumishind pole rekordini veel jõudnud.

Pulliturg saab täna 3453 päeva vanuseks, mis tähendab, et erinevate definitsioonide kohaselt on see ajaloo pikim. Eelmine rekord pärineb 90ndatest, mil turg tõusis 1990. aasta oktoobrist kuni 2000. aasta märtsini. Pärast 2009. aasta 9. märtsil saavutatud põhja on aktsiaturg kallinenud enam kui 300 protsenti.

„Keegi ei uskunud sellesse pulliturgu ja paljud ei usu seda jätkuvalt,“ ütles analüüsifirma Chaikin Analyticsi tegevjuht Mark Chaikin. „Paljud inimesed said kriisis nii palju haiget, et nad ei hüpanud enam pardale.“

Chaikin nentis, et tõus võib veel jätkuda. „Meil on majandus, mis pole üleküümenenud ja intressimäärad on jätkuvalt madalal. Inimesed leiavad ka palju põhjuseid, miks turgu vihata. See annab tõusuks jõudu juurde.“